Martohet Princ Leka II dhe Elia Zaharia

Në Pallatin e Brigadave po mbahet ceremonia celebrimit të Princ Leka II dhe bashkëshortes së tij Elia Zaharia.

Kryebashkiaku Erion Veliaj kurorëzon çiftin mbretëror. Nga sot Elia Zaharija do të jetë Princeshe Elia Zogu.

Në këtë ceremoni madhështore të familjes mbretërore shqiptare, vendi ynë pret përfaqësues të Familjeve të mëdha Mbretërore të Evropës dhe më gjerë.

Oborri mbretëror bën të ditur se ceremoniali nis me celebrimin e çiftit në mjediset e Pallatit të Brigadave, vijon me një pritje në Rezidencën pranë Galerisë së Arteve dhe mbyllet me darkën festive përsëri në Pallatin e Brigadave.

FUSTANET dhe UNAZA

Unazat e çiftit mbretëror janë porositur në Belgjikë, ndërsa fustanet sigurisht që do jenë disa. Vetë nusja, Elia pohoi pak kohë më parë për News24 se fustanet janë dizenjuar nga stiliste shqiptare. Nuk përjashtohen as elementët tradicionalë në veshjen e çiftit.

LISTA E TË FTUARVE

Përveç familjeve mbretërore, në dasmën e Princit Leka me Elia Zaharian do të jenë edhe krerët e shtetit shqiptar.

I pari që ka konfirmuar praninë është Kryetari i Kuvendit, Ilir Meta, ndërkohë që Kryeministri Rama dhe Presidenti Nishani ende nuk kanë dhënë një përgjigje nëse do të jenë ose jo pjesë e kësaj ceremonie.

Gjithashtu edhe kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj do të jetë në dasmë, madje me një rol të rëndësishëm, pasi do të celebrojë çiftin. Po kështu të pranishëm do të jenë përfaqësues të kleri shqiptar, të cilët do të bekojnë çiftin e ri.

Austri

Duka Georg dhe Dukesha Eilika

Belgjikë

Princeshë Lea

Egjipt

Princ Ali

Gjeorgji

Princi Davit Bagrationi

Gjermani

Princi Georg Friedrich i Prusisë

Greqi

Princeshë Irena Princ Michael dhe Princes Marina

Iran

Lart madhëria Farah Pahlavi

Itali

Princesha Maria Pia dhe Princesh Maria Gabriella e Savojës

Lihtenshtejn

Prince Philipp dhe Princesh sabelle

Luksemburg

Princ Guillaume dhe Princesh Sibilla

Mal i zi

Princ Nikola II Petrov

Marok

Princesh Lalla Meryem

Portugali

Duka dhe Dukesha e Braganza

Rumani

Princesh Margareta dhe Princ Radu

Rusi

Dukesha Maria dhe Duka George

Serbia

Princ Alexander dhe Princesh Katherine

Spanjë

Madhëria e saj Mbretëresha Sofi Thurn dhe Taxis Princesh Gloria Princesh Elisabeta

Mbretëri e Bashkuar

Princ dhe Princesha Michael e Kent

Familjet e tjera fisnike të ftuara: Princ Michel i Yugoslavia Princesh Maria Theresa nga Bourbon-Parma Austri Joseph Karl Habsburg dhe Dukesha Margarete Dukesha Johanna Sophie e Austrisë.