Kryeministri Gjukanoviç: Rusia tenton të ndikojë me para në zgjedhjet e Malit të Zi

Kryeministri malazez, Millo Gjukanoviç, deklaroi se grupi i liderëve partiakë të bashkuar rreth Frontit të Koalicionit, tentojnë të ndikojnë në rezultatet nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Mal të Zi, duke përdorur sasi të madhe të parave të marra nga Rusia përmes kanaleve sekrete.

“Ekzistojnë njerëz të cilët janë të gatshëm për një shumë të vogël parash të luajnë me interesat kombëtare, që është e papërgjegjshme, jopatriotike dhe jodinjitoze”, deklaroi kryeministri malazez.

Ai theksoi se gjeneratat e paraardhësve të popullit malazez edhe pse kanë jetuar në varfëri, nuk i kanë shitur interesat shtetërore.

“Edhe tani është gjetur një grup i liderëve partiakë të mbledhur rreth Frontit të Koalicionit, i cili siç duket me shumë të madhe parash të dorëzuara nga Rusia përmes kanaleve të fshehura, tenton të ndikojë në rezultatet nga zgjedhjet. Do të thotë se i sakrifikon interesat kombëtare, i shet interesat kombëtare të Malit të Zi për Rusinë, në matjen e tij të fuqisë me perëndimin, për ta treguar rëndësinë e tij”, vlerësoi Gjukanoviç.