Hajduti me një këmbë ja mbath me televizor në prehër

Një hajdut me një këmbë është filmuar duke hyrë në një apartament të Stockton e duke ja mbathur më pas me një televizor me ekran të sheshtë në prehërin e tij.

Michael Flanagan, i cili humbi gjymtyrën për shkak të varësisë ndaj heroinës, tanimë është dënuar me 26 muaj burg nga Gjykata e Teesside të Anglisë, që e cilësoi veprën e tij si një akt hakmarrje.

Video tregon momentin se si banditi zbret nga karroca e tij me rrota, thyen dritaren e më pas futet në ndërtesë.

Përveç televizorit një portofol, një laptop dhe një set lojërash elektorinike u raportuan të vjedhura.