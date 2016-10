Edhe një barazim na bën punë me Spanjën!

Të dielën luhet një nga ndeshjet me të mëdha në historinë e kombëtares tonë të futbollit. Në Shkodër,aty ku lindi futbolli është dhe kryendeshja. Përballë është Spanja e madhe e botërorëve dhe europianëve. Trajneri i Shqipërisë De Biasi është shprehur i rezervuar shumë për rezultatin. Nuk ka faj se kemi Spanjën përballë. Por futbollistët dhe tifozët që janë lojtari numër 12 do të japin sonte maksimumin e tyre për të hyrë në histori dhe si lajm botëror nesër. Ndonëse nuk luan Sadiku, por skuadra është aty me zemër, mendje e këmbë që të marrin një rezultat pozitiv. Natyrisht kush nuk e do fitoren sonte! Por edhe një barazim do ishte si fitore për Shqipërinë e vogël përballë Spanjës së madhe në futboll.

Ndeshja do gjykohet nga holandezi i njohur si “furrtari” 38 vjeçar Bas Nijhuis, ndërsa asistentët e tij do të jenë Rob van de Ven dhe Carls Shap. E veçanta e gjyqtarit kryesor është se profesioni i tij i parë është ai i furrtarit, ndërsa administron një dyqan me prodhimi brumi në Enshede, që ndodhet në provincën e Orerisjel, Tuente.

Por “brumin” ekipi shqiptar duhet ta bëjë vetë e jo ta presë nga ndonjë penallti e gjyqtarit hollandez. Tifozeria shqiptare do jetë supër dhe do ta ndezë jo vetëm stadiumin, por edhe vetë fushën e blertë nga ku duhet dhe do të dalë të paktën barazimi me spanjollët.

Në prag të ndeshjes kundër Shqipërisë, trajneri i Spanjës, Julen Lopetegui nuk i ka kursyer elozhet për të besuarit e De Biasit. Në një deklaratë për mediat nga Shkodra, Lopetegui tha se Shqipëria ka merituar vendin e parë në Grupin G, por sipas tij Spanja vjen me qëllimin për ta fituar ndeshjen. “Shqipëria ka merituar vendin e parë pasi kohët e fundit është rritur shumë duke zhvilluar ndeshje të shkëlqyera. Ne kemi ardhur në Shkodër për të fituar dhe marrë 3 pikëshin përballë Shqipërisë e cila kohët e fundit është përmirësuar ndjeshëm. Tashmë diferencat mes kombëtareve të ndryshme janë shumë të vogla”, u shpreh Lopetegui.

Ndërsa me në fund trajneri De Biasi Trajneri i Kombëtares shqiptare, Ganni de Biasi ka folur për gjendjen aktuale të ekipit i cili sipas tij është i gatshëm ta përballojë kundërshtarin. Në një deklaratë për mediat nga Shkodra, trajneri ka folur për gjendjen shëndetësore të mesfushorit Burim Kukeli i cili pësoi një lëndim kundër Lihtenshtejnit. “Shqipëria ka një gjendje fizike të shkëlqyer por mbi të gjitha mbizotëron fryma pozitive. Kemi respekt për kundërshtarin dhe do të kërkojmë të marrim maksimumin. Kukeli ka pas problem ndeshjen e kaluar dhe ende nuk e dimë nëse do jetë gati kundër Spanjës. Jam i bindur që do të jetë në stolin rezervë”, u shpreh De Biasi.

Sonte Shqipëria ka shansin të shkruajë historinë përballë Spanjës, por edhe një barazim na bën punë për të ecur me tej !

Spiten Prulli