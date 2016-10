Sadiku rrezikon të mungojë edhe në ndeshjen me Izraelin

Sulmuesit Armando Sadikut do t’i duhen disa javë për t’iu rikthyer fushave të lojës pas operacionit që kreu të mërkurën në gjurin e majtë.

Kjo gjë bëhet e ditur nga vetë sulmuesi i Kombëtares, me një postim në profilin e vet në “Facebook”.

“Të dashur tifozë, për shkak të problemeve të ripërsëritëshme në gju, ishte e nevojshme një operacion në menisk. Do të mungoj disa javë, shpresoj në një shërim të mirë”, shkruan Sadiku, duke e shoqëruar postimin me dy foto nga gjuri i operuar.

Pasi mungoi në ndeshjet me Lihtenshtejnin dhe Spanjën, 25-vjeçari me shumë gjasa nuk do të jetë në dispozicion të Kombëtares as për duelin e 12 nëntorit kundër Izraelit. Në rastin më të keq sulmuesi i Zyrihut nuk do të jetë riaftësuar plotësisht, e në rastin më të mirë nuk do të jetë në formën e tij më të mirë.