Ministri Çuçi: Kokëdhima nuk ka qenë përfaqësues në Gjirokastër prej 3 muajsh

Ministri i Shtetit për pushtetin vendor dhe antikorrupsionin Bledi Çuçi ka folur në emisionin “45 minuta” të gazetarit Denis Minga . Ja si u përgjigj një pyetje në lidhje me Koço Kokëdhimën

Flasim pak për PS e Gjirokastrës ku jeni i deleguar tashmë, si janë raportet e Kokëdhimës në Gjirokastër?

Unë s’mund të marr përsipër të them raportet e Kokëdhimës me PS, unë për informacion mund të them se Kokëdhima nuk është në Gjirokastër prej 3 muajsh kur unë jam deleguar atje, Kokëdhima nuk është e s’ka qenë në këto 3 muaj asnjë ditë si përfaqësues në Gjirokastër.