Ushqimet më të shëndetshme të dimrit që ju mbrojnë nga sëmundjet

Dimri është i pasur me produkte që mbartin vlera ushqyese. Ja çfarë duhet të hani këtë dimër për të qëndruar të shëndetshëm:

Shegë: janë të pasura me vlera ushqyese që mbrojnë shëndetin e zemrës dhe ulin nivelin e kolesterolit të keq në gjak. Shega është e pasur me antioksidantë që përmirësojnë rrjedhjen e gjakut dhe ndihmojnë në furnizimin e trupit me oksigjen.

Perimet me gjethe të errëta: konsumoni sa më shumë lakër jeshile, presh, kale dhe te gjithë perimet e tjera me gjethe jeshile që bëhen në stinën e dimrit. Ato janë të pasura me vitamina A, C dhe K. Janë burim i shkëlqyer folatesh për gratë e moshës riprodhuese.

Agrumet: të gjitha agrumet si limoni, portokalli, mandarinat, qitro, grejpfruti etj kanë vlera të pafundme ushqyese. Agrumet janë të pasura me vitaminë C, ku vetëm 1 portokall ju jep më shumë se 100% të dozës së përditshme ditore.

Kungulli: është i pakët në kalori dhe i pasur në vlera ushqyese. Kungulli është i pasur me likopen dhe me vitamina A, C, B6 dhe K. Ai është i pasur me kalium dhe folate gjithashtu.

Gështenjat: janë burim i shkëlqyer i kaliumit, fosforit, magnezit dhe hekurit. Ato janë të pasura me vitamina C, B1, B2. Gështenjat janë të dobishme për të parandaluar lodhjen mendore, mungesën e përqëndrimit, stresin etj./shendeti.com.al/