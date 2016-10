NDESHJA/Lihtenshtejn-Shqipëri, Hyka kalon në avantazh kuqezinjtë

Vëmendja e shqiptarëve është e ndarë sotne mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kuqezinjtë po luajnë në Lihtenshtejn. Ndërsa përfaqësuesja e shqiptarëve të Kosovës ndeshet në Shkodër me Kroacinë.

Lihtenshtejn-Shqiperi

Kombëtarja shqiptare ka kaluar në avantazh që në minutat e para. Një aksion perfekt i lojtarëve tanë dhe Jahmir Hyka ka goditur me kokë duke e dërguar topin në rrjet në minutën e 12. 0-1

Ndeshja luhet në stadiumin, “The Rheinpark Stadion”, i cili është i mbushur me tifozë kuqezi, të cilët priten të jenë një ndihmesë e madhe për kombëtaren tonë edhe në këtë transfertë.

Kapiten për kombëtaren tonë në këtë ndeshje është Mërgim Mavraj, pas mungesës së Ansi Agollit

Lihtenshtejn-Shqipëri është sfida e dytë e kombëtares shqiptare që luhet në stadiumin “Rheinpark Stadium” në Vaduz e vlefshme për eliminatoret e kampionatit botëror “Rusi 2018”

Një sfidë ku kuqezinjtë e De Biasit janë favoritët kryesorë për të marrë tre pikë në këtë përballje.

Formacionet zyrtare.

Lihtenshtejni: Jehle, Kaufmann, Goppel, Oehri, Burgmeier, Wieser, Polverino, Salanovic, Gubser, Buchel

Shqipëria: Berisha; Hysaj, Gjimshiti, Mavraj, Aliji; Kukeli, Abrashi, Hyka; Roshi, Llullaku; Balaj.

Goli i Hykës

Kosovë-Kroaci

Në minutën 6’, Kroacia kalon në avantazh përballë Kosovës me Mario Mandzukic, i cili i vetëm para portierit e dërgon topin në fund të rrjetës.

Kosova përballet me Kroacinë në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër. Për shtetin më të ri të Evropës kjo është ndeshja e dytë zyrtare pas barazimit në Finlandë. Bunjaku do t’u besojë sërish lojtarëve me të cilët luajti në Helsinki.

Shkodra sot ka pasur një atmosferë të rrallë me mijëra tifozë kosovarë dhe kroatë që i kanë dhënë qytetit ngjyrat e festës dhe simboleve kombëtare.

Kosova do të luajë me këtë formacion kundër Kroacisë

Në portë do të jetë Samir Ujkani. Në mbrojtje do të rreshtohen Pnishi, Pepa, Paçarada dhe Përdedaj. Në mesfushë Kryeziu, V.Berisha, B. Berisha, Rashica dhe Zeneli, ndërsa në sulm do të jetë i vetëm Celina.