Gjendet sozia e Rita Orës

Nëse këngëtarja me origjinë shqiptare, Rita Ora, do të kishte një sozi atëherë kjo modele do të ishte e duhura për ngashmërinë me të.

Ajo quhet Jasmine Sanders dhe është një modele gjermane. Bukuroshja 25-vjeçare ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me Rita Orën.

Madje në një artikull Daily Star shkruan: “Sanders, Rita Ora me të pasme seksi”.