Berisha: Ju tregoj se kush e kërcënoi kryeprokurorin Llalla

Gjatë fjalës së tij në Kuvend, Sali Berisha u ndal në akuza ndaj kryeministrit Rama por dhe qeverisë se ka përhapur krimin dhe drogën në vend.

“E morët vesh se çfarë ndodhi në Burrel? Prokurori u kërcënua me armë. ‘Larg këtij territori’ i thanë. E morët vesh ju që ato 20 tonë të kujt janë? Të qeverisë janë ato. Vetëm të qeverisë. E dini që midis Fushë -Krujës dhe Tapizës janë në magazinë edhe 100 tonë të tjerë që nuk guxon kush ti prek? Se ato ruhen. E dini ju që është rritur me 15 herë mbjellja e kanabisit nga 2014 dhe 45 herë nga 2015. Ndaj na duhet drejtësia në xhep se e ka tmerr Edi Rama. Ne kishim një marrëveshje që 7 ligjet do kalonin e me konsensus. Opozita s’kërkoi asnjë më tepër sesa fryma e kushtetutës. Kjo i digjte Edi Ramës dhe ndaj prishi konsensusin”, tha ai.

“Mos mendoni se do gëlltisni sistemin e drejtësisë. Do iu gëlltisë ju sistemi i drejtësisë për mëkate dhe krimet që keni bërë. Sigurisht që do godasë Edi Ramës, njeriun që u thotë shqiptarëve tre vjet më pare se futja e plehrave në Shqipëri është tradhti kombëtare. Do iu dënojë kryetari po i thatë më plehra. Do thoni Edi Rama, Edi Shalsi? Kur pyetet Don Vito thotë s`kam dijeni. Po mirë mo i zi i çove Shullazin e Aldo Bares Adriatik Lallës i kërcënove familjen. A e di ti që reforma do bëhet,. Çfarë përpjeksh të tmerrshme bëri për të kapur SPAKU-n. SPAKU qëndron mbi parimet më të mira kushtetuese, mbi parimet e Venecias. Ky çka me drejtësinë? Ky vetëm më drejtësinë s`ka asnjë lidhje. Është një njeri që lufton me të gjitha mjetet vetëm me qëllim si të mbulojë trupin e tij lakuriq nga gënjeshtrat me gënjeshtra të reja”, tha më tej Berisha.