Bastet/ Kofiçente të çuditshme për ndeshjen e Shqipërisë

Një anomali e çuditshme është vënë re ne parashikimet e basteve për kombëtaren tinë. Nëse dikush do të vërë bast 100 euro për fitoren e Litetshtajnit ai mund të fitojë deri 2100 euro. Pra kofiçenti për humbjen e Shqipërisë ka vajtur deri në 21. Ndërsa për barazimin për 100 euro të vendosura mund të fitosh deri në 700 Euro. Kombëtarja e Shqipërisë dhe Lihtenshtajni do të përballen sonte nga ora 20:45, në një ndeshje te vlefshme për Grupin I, që zhvillohet në kuadër të eliminatoreve për Botërorin “Rusia 2018”. Megjithëse tekniku De Biasi ka vendosur të hedhë në fushë një skuadër sulmuese “Bet36”, e kuoton fitoren e Shqipërisë ndaj Lihtenshtajnit me vetëm 1.22, ndërsa “Bëin” me 1.17