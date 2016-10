Atentati në Durrës, ja kush është djali i policit që u plagos bashkë me të dyshuarin si vrasës me pagesë

25-vjeçari Ismail Çyrbja, djali i një punonjësi të policisë, u plagos mbrëmjen e djeshme në lagjen Nr.5 të Durrësit, bashkë me 29-vjeçarin Alfred Skonja, i arrestuar më parë, nën dyshimet se kishte përgatitur një vrasje me pagesë.

‘BalkanWeb’ bën të ditur se 25-vjeçari Ismail Çyrbja, që punon si marinar, u plagos në këmbë dhe ndodhet në spitalin e Durrësit, jashtë rrezikut për jetën.

NGJARJA

Përplasja me armë zjarri mes dy grupe të rinjsh ka pasuar me plagosjen e dy personave, njëri me precedent penal (i liruar dy javë më parë nga burgu) dhe tjetri djali i një efektivi policie. Burime zyrtare nga policia lokale bënë me dije se ngjarja ndodhi mbrëmë, rreth orës 21:30, në lagjen nr.5 të qytetit bregdetar. Mësohet se nga breshëria e plumbave ka mbetur i plagosur rëndë me një plumb në bark 29-vjeçari Alfred Skonja, i cili është dërguar urgjentisht në Spitalin e Traumës në Tiranë. Ndërkohë është plagosur me një plumb në këmbë edhe 25-vjeçari Ismail Çyrbja. Krismat e armëve kanë terrorizuar banorët, ndërsa forca të shumta policore kanë mbërritur shpejt në vendngjarje dhe kanë nisur hetimet. Pas kryerjes së veprimeve hetimore paraprake, policia pohoi se dy të plagosurit njihen si përdorues të lëndëve narkotike, ndërsa po punohet intensivisht për identifikimin dhe vënien në pranga të autorëve të krimit.

KUSH ESHTE ALFRED SKONJA

29-vjeçari Alfred Skonja, i cili u plagos mbrëmë, ishte liruar nga burgu që prej dy javësh për mungesë provash. Ai u arrestua më 5 gusht të këtij viti duke drejtuar një makinë të vjedhur, ndërsa u akuzua për tentativë vrasjeje. Sipas burimeve policore, Skonja u kap, pasi në bashkëpunim me një tjetër person kishin planifikuar të kryenin vrasjen e një shtetasi. Ndalimi i tij u bë si rezultat i një pune operative të mirorganizuar, ku Skonja ka qenë nën vëzhgim të vazhdueshëm gjatë kësaj periudhe nga policia, me qëllim për të dokumentuar veprimet e tij të jashtëligjshme. Sipas policisë, i riu kishte planifikuar që pas kryerjes së krimit do ta digjte me benzinë automjetin e vjedhur. Skonja, më datë 26.07.2016, në bashkëpunim me një shtetas tjetër, në Fushë-Krujë kanë vjedhur automjetin tip “Volkswagen” me targë AA 029 MM, në pronësi të shtetasit R.B., 22 vjeç, banues në fshatin Zhejë, Kurbin, ndërsa targat i përkasin mjetit tip “Peugeot” në pronësi të shtetases R.B., 37 vjeçe, banuese në Durrës, të vjedhura më datë 18 korrik të këtij viti. Automjeti i vjedhur është gjetur më datë 24 gusht, rreth mesditës, pranë lumit Erzen. Sakaq, në cilësinë e provës materiale u gjetën dhe sekuestruan: automjeti tip “Volksëagen” me targa AA 029 MM si dhe sende e mjete të ndryshme (veshje, kapele, kokore, lëndë djegëse benzinë), që do ndihmonin në kamuflimin e autorëve gjatë kryerjes së krimit. Por, Alfred Skonja qëndroi në burg vetëm 30 ditë dhe u lirua për mungesë provash. /BW/