Presidenti filipinas: Në djall Obama! Armët i blej nga Rusia e Kina

“Obama të shkojë në djall”, tha Rodrigo Duterte, duke i hedhur sërish benzinë zjarrit të polemikave me Amerikën. “Nuk më intereson se ç’bën Uashingtoni, sepse këto armatime unë mund t’i ble fare mirë nga Rusia dhe Kina”.

Këto kanë qenë deklarimet e Duertes pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar t’i shesin disa lloje armësh vendit të tij.

“Në vend që të na ndihmojnë në përpjekjet tona për zbutjen e problemeve kronike me drogën, i pari që na sulmon bëhet Departamenti i Shtetit. Epo në djall vafshi! Zoti Obama, në djall edhe ti! BE-ja më mirë të zgjedhë purgatorin, se ferri është mbushur plot”, u shpreh Rodrigo Duterte, president i Filipineve.

Kreu i shtetit filipinas u shpreh se do t’i lajë hesapet me Amerikën, pa sqaruar saktësisht se çfarë nënkuptonte me këtë shprehje.

“Ju nuk më ndaloni dot. Është detyra ime e shenjtë të ruaj integritetin e kësaj republike. Nëse sulmohem, unë do ta ripërvijoj politikën time të jashtme”, tha Duterte, trasmenton TCH.

Komentet e presidentit erdhën në ditën kur një oficer i lartë policie në Filipine pohoi për “the Guardian” se ka pasur personalisht rol në 87 vrasje këto 3 muajt e fundit, e se skuadra sekrete policore janë duke kryer ekzekutimin e trafikantëve dhe përdoruesve të drogës në vend.