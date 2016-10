Ikën edhe Mimoza Hafizi pas Ben Blushit: Nuk jam më pjesë e PS-së

Vetëm pak ditë më pare zyrtarizoi largimin nga PS Ben Blushi. Mirëpo një tjetër deputete ka vendosur të largohet nga Partia Socialiste.

Bëhet fjalë për Mimoza Hafizi, e cila edhe më herët ka dalë në mbështetje të Blushit, i cili ka kritikuar qeverinë dhe partinë ku bënte pjesë. Priten në vijim detaje të tjera në lidhje me shkaqet e largimit.

Mësohet se mund të ketë edhe deputetë të tjerë të PS-së që do të bashkohen me Ben Blushin për partinë e re e cila do shpallet në fund të tetorit të këtij viti.