Drejtuesi i Partisë së Punës mbush 71 vjeç: I kërkoj shokëve dhe shoqeve të më zëvendësojnë me një të ri

Muharrem Xhafa drejtuesi i Partisë së Punës së Shqipërisë, partisë pasardhëse të Enver Hoxhës sot festoi 71 vjetorin e lindjes, ndërsa kërkoi nga Komiteti Qendror që të zëvendësohet nga një person më i ri në moshë.

Partia e Punës së Shqipërisë ende në përvjetorët e saj kujton ish-udhëheqësin komunist Enver Hoxha.

Mesazhi i tij në facebook: “71 vjec! I mbusha sot! Nuk jane pak! Eshte koha te merrem me librat e mi, me shkrimet e me shenimet e mia, me kujtimet e jetes sime ne dy sisteme politike. Kam shume per te shkruar”

Në këtë përvjetor, ai ka dhe një kërkesë. Ai pohon se: “Sot mora edhe nje vendim te pakthyeshem: Do t’i kerkoj KQ te Partise se Punes qe, ne mbledhjen e tij te radhes, te zevendesohem ne detyren e Sekretarit te pare te KQ te PPSH-se nga nje shok a shoqe tjeter me moshe me te re, ne perputhje me Statutin e Partise, i bindur qe, ky veprim, do t’i beje mire edhe levizjes komuniste ne vendin tone”, shkruan Xhafa.