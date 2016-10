Presidenti filipinas-Obamës: “Vafsh në djall, armët i blej në Rusi e Kinë”

Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar t’i shesin disa lloje armësh vendit të tij, por presidentin filipinas kjo nuk e shqetëson aspak. “Obama të shkojë në djall”, tha Rodrigo Duterte, duke i hedhur sërish benzinë zjarrit të polemikave me Amerikën. “Nuk më intereson se ç’bën Uashingtoni, sepse këto armatime unë mund t’i ble fare mirë nga Rusia dhe Kina”.

Në batarenë e tij më të fundit, kreu i shtetit filipinas u shpreh se do t’i lajë hesapet me Amerikën, pa sqaruar saktësisht se çfarë nënkuptonte me këtë shprehje.

“Ju nuk më ndaloni dot. Është detyra ime e shenjtë të ruaj integritetin e kësaj republike. Nëse sulmohem, unë do ta ripërvijoj politikën time të jashtme”, tha Duterte.

Komentet e presidentit erdhën në ditën kur një oficer i lartë policie në Filipine pohoi për “the Guardian” se ka pasur personalisht rol në 87 vrasje këto 3 muajt e fundit, e se skuadra sekrete policore janë duke kryer ekzekutimin e trafikantëve dhe përdoruesve të drogës në vend.