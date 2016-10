Plantacionet e drogës, Italia “rivalizon” Shqipërinë. Në dy operacione kapen tonelata kanabis

Me sa duket plantacionet e drogës nuk asgjësohen vetëm në Shqipëri. Jo shumë larg, matanë Adritaikut, në Itali kultivuesit e drogës duket se zgjedhin të njëjtat terrene, sa më malore, sa më larg syrit të njerëzve për të kultivuar kanabis. Ashtu si në Shqipëri përdoren sera për të tharë marijuanë. Të paktën kështu dëshmojnë dy operacione njëri në Gragnano, dhe tjetri në Fucio. Në të parin u sekuestruan plot 10 mijë bimë kanabis me lartësi nga 3 deri në 5 metra, ndërsa në të dytin 15 ton marijuanë që kultivohej në sera.

Policia e Gragnanos së bashku me ndihmën e helikopterëve të shërbimeve të specializuara kryen një kontroll në ajër në malet Lattari me qëllim që të identifikonin plantacione të mundshme me drogë. Kështu në Gragnano, specifikisht në zonën e quajtur Spinol u identifikuan dhe asgjësuar , 4,630 bimë kanabisi në një lartësi nga 3 deri në 3,5 metra. Në Casola di Napoli u asgjësuan 3,998 bimë kanabisi me një lartësi nga 4 në 5 metra si dhe 6 kg marihuanë e tharë. Ndërsa në Balzo u gjetën dhe asgjësuan 1,153 bimë kanabis me një lartësi të ndryshueshme nga 4 deri në 5 metra. Policia atje po punon për gjetjen dhe identifikimin e poseduesve të parcelave të kanabisit”,- raportojnë mediat italiane.

“Gati një hektar tokë ishte zënë për të kultivuar marijuanë në zemër të Fucinos, pa rënë në sy të askujt”. Kështu shkrujnë sot mediat italine për të treguar aksionin më të rëndësishëm të antidrogës në Abruzzo.

Për këtë rast janë arrestuar dy persona Gianfranco Scipioni 40 vjeç dhe Veronica Casillo 18-vjeçe.

Sera ishte ngritur në territorin e komunës Luco dei Marsi, ndërsa bimët e kanabisit fshiheshin mes kulturave të tjera, si misri në mënyrë që të bien sa më pak në sy. Deri më tani nga kjo serë përllogaritet të jenë prere rreth 15 ton bimë. Brenda serës kishte edhe një laborator të posaçëm për tharjen e bimëve të marijuanës, lartësia e të cilave i kalonte 2 metrat. /BW/