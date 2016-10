Papa Françesku i bën vizitë befasuese qytetit italian të shkatërruar nga tërmeti

Papa Françesku ia ka bërë sot një vizitë befasuese qytetit Amatrice, i cili është njëri nga vendet që është goditur më së keqi nga tërmeti që tronditi qendrën e Italisë, në gusht të këtij viti, duke vrarë gati 300 njerëz

Vatikani e ka mbajtur të fshehtë këtë vizitë deri në mbërritjen e Papës në Amatrice.

Së pari, Papa vizitoi një shkollë të improvizuar dhe më pas njerëzit të cilët janë detyruar që të jetojnë në tenda, meqë shumica e ndërtesave të rrënuara apo të konsideruara si shumë të rrezikshme për të jetuar në to.

Duke u kthyer me avion nga vizita që pati të dielën në Azerbajxhan, Françesku kishte thënë se atij i ishte dhënë një mundësi treditëshe se kur do të mundë ta vizitonte Amatricen, duke mos treguar se në cilën ditë do ta bënte një gjë të tillë.