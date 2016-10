Lu: Koha e prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar ka përfunduar

Është zhvilluar sot ceremonia e diplomimit të magjistratëve të rinj. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, Kryeprokuri Adriatik Llalla, Kreu i Gjykatës së Lartë, Xhezair Zaganjori si dhe ambasadori i OSBE-së, Robert Borchardt.

Në fjalën e tij, ambasadori Donald Lu përcolli mesazhe të forta për një drejtësi të pakorruptuar, ndërsa duke iu drejtuar magjistratëve të rinj apeloi që të japin drejtësi pa para si dhe të udhëhiqen nga profesionalizmi dhe depolitizimi. Sipas tij, koha e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar ka përfunduar dhe për këtë kërkoi që brezi i ri duhet të lerë gjurmë në zbatimin e reformës në drejktësi.

“Koha e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar ka përfunduar, është brezi i ri ai që duhet të lërë gjurmë. Sot është dita juaj. Brezi ri i gjyqtarëve duhet të lerë gjurmë. Shfrytëzoni reformën që të tregoni se njerëzit do trajtohen me respekt. Tregoni se mund të bëni drejtësi pa para, pa ndikim politik dhe frikë nga kriminelë të rrezikshëm. Do ngjisni mal të lartë por do ia dilni. Ta kujtojmë këtë ditë si të parën e brezit të profesionistëve në Shqipëri”, u shpreh ambasadori Lu.