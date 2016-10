Ironia e Andi Bejtjes

Analisti Andi Bejtja, pasi ka dëgjuar fjalën e kryeminstrit Rama me fermerët në Maliq aq shumë është “habitur” nga profesionalizmi i tij si agronom sa që e ka ngatërruar fillimisht me minstrin e Bujqësisë i cili vërtet është specialist i bujqësisë.

Ja si ironizon kryeministrin “specialist të bujqësisë”, Bejtja në faqen e tij në Fb:

“Sot dëgjova një fjalim vërtet prej profesionisti bujqësie të Ministrit të Bujqësisë në Maliq, duket qartë që e njeh bujqësinë, se u morr me detaje që dhe agronomi më i mirë i Zelandës së Re nuk do t’i trajtonte aq mirë. Po e dëgjoja në radio, është hera parë që nuk dëgjoj muzikë, po fjalim specialisti bujqësie të vërtetë..Madje parkova makinën dhe me vrap u futa në shtëpi me një kuriozitet të madh për ta ndjekur ….

Ua hapa TV, më falni qenka kryeminstri Rama nuk qenka prof. Panariti. Nejse më falni që ju harxhova kohën …”