Horoskopi, e martë 4 tetor 2016

Dashi – Do jeni me xheloze se kurrë me pare sot ju te dashuruarit dhe kjo do e acaroje here pas here personin qe keni ne krah. Mundohuni te ndryshoni sepse keni për ta humbur shpejt atë qe keni ne krah. Beqaret duhet te bëjnë atë qe do ju thotë zemra nëse duan qe gjerat t’iu ecin me se miri. Financat do jene te këqija dhe nuk do arrini te kryeni dot as shpenzimet me te domosdoshme.

Demi – Do jeni ne humor shume te mire sot juve qe jeni ne një lidhje dhe do ja falni partnerit disa gabime qe ka bere. Mbrëmja do jete edhe me pasionante. Beqaret duhet te përfitojnë sa te mundin nga çdo lloj ftese qe do ju behet dhe do e ndryshojnë statusin. Ne planin financiar nuk do arrini dot te vendosni qëndrueshmërinë dhe nuk do arrini dot te kryeni shpenzimet e nevojshme.

Binjakët – Jeta juaj ne çift do jete shume e mire gjate kësaj dite. Do jeni gjithë kohës gati për te bere ato qe dëshiron partnerin dhe do kaloni çaste te këndshme se bashku. Beqaret gjithashtu do jene me fat ne dashuri dhe jeta do ju ndryshoje. Veprimet e sotme duhet t’i kishit bere prej kohesh. Ne planin financiar duhet ta shtrëngoni pak rripin sepse ne te kundërt do keni probleme.

Gaforrja – Te dashuruarit nuk duhet te tregohen impulsive sepse do bëjnë gabime te pandreqshme dhe do vuajnë tej mase. Ju beqaret do lodheni pak sot, por ne fund do e gjeni personin qe do ju përshtatet ne çdo pike dhe do filloni me te një lidhje afatgjate. Ne planin financiar do ndërmerrni shume rreziqe vetëm për ta stabilizuar situatën dhe shume shpejt çdo gjë do shkoje me mire.

Luani – Dite paksa e ndërlikuar ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Nuk do mungojnë as disa debate te vogla ne momente te caktuara. Beqaret do afrohen me një person, por ende nuk do ndihen gati për te hedhur hapa. Ne planin financiar fati do vazhdoje te jete ne anën tuaj dhe gjendja do mbetet e mire. Mund ta bëni pa frike ndonjë investim.

Virgjëresha – Tregohuni sa me te sinqerte me partnerin tuaj sot dhe mos i mbani asnjë te fshehte nëse doni qe marrëdhënia te ece sa me mire. Beqaret nuk duhet te mbyllen ne vetvete, përkundrazi ata duhet te tregohen me te hapur dhe te njihen me sa me shume persona. Buxhetin do dini si ta mbani gjithë kohës te stabilizuar. Mund te bëni edhe sakrifica vetëm për t’ia dale mbanë.

Peshorja – Do jeni tolerante dhe te kuptueshëm me partnerin tuaj sot dhe marrëdhënia ne çift do jete e mrekullueshme. Mund te merrni edhe disa vendime. Beqaret do jene te pavëmendshëm ndaj personave qe do i ftojnë dhe do vazhdojnë te mbeten serish te vetmuar. Ne planin financiar do jeni me shume fat dhe situata do përmirësohet me tepër nga sa e kishit menduar.

Akrepi – Dite mjaft premtuese do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Disa nga ëndrrat me te bukura do ju plotësohen dhe do jeni me te qete. Beqaret do marrin propozime rrëqethëse te cilat nuk do mund t’i refuzojnë dot. Ne planin financiar mos kryeni shpenzime te ekzagjeruar nëse nuk doni qe gjendja te ketë probleme serioze. Qëndroni me këmbë ne toke.

Shigjetari – Dite mjafte e bukur do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Pranë partnerit do ndiheni mire dhe nuk do debatoni për asgjë. Beqaret nga ana tjetër do kenë nevoje jetike për një person ne krah dhe kjo do i beje te kërkojnë ne çdo cep. Koha me e favorshme do jete mbrëmja. Buxheti nuk do jete i keq, kështu qe mund te përfitoni për te bere ndonjë lloj investimi.

Bricjapi – Asgjë nuk do shkoje si keni ëndërruar sot ne jetën tuaj ne çift, përkundrazi te dy do mendoni për aventura te reja me persona te trete. Me mire është t’i hidhni hapat me ngadalë dhe te siguroheni për ndjenjat. Beqaret do dashurohen me një mik te familjes. Me financat duhet te tregoheni te kujdesshëm sepse përndryshe situata do ju dale jashtë kontrollit menjëherë.

Ujori – Dialogu do mbizotërojë ne çdo moment sot për juve qe jeni ne një lidhje. Ne këtë mënyrë do i zgjidhni te gjitha problemet qe keni pasur me herët. Beqaret do fillojnë një histori te bukur dashurie me një person qe kane kohe qe e njohin, por qe nuk ndiheshin gati deri me sot për te hedhur hapa. Ne planin financiar nuk do keni për çfarë te qaheni sepse gjendja do jete e mire.

Peshqit – Do keni shume nevoje për partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe do kërkoni ta mbani pranë gjithë kohës atë. Edhe ai ne fakt, pavarësisht ngarkesës ne pune dhe angazhimeve, do ju beje te ndiheni mire. Beqaret do jene te papërqendruar dhe nuk do përfitojnë nga ftesat qe do ju bëhen. Ne planin financiar çdo gjë do stabilizohet edhe dikur te merrni shume pak masa.