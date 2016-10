Berisha: Ben Blushi nuk është Rilindas, por majtist i thekur

Ish-kryeministri Berisha ne emisionin e Eni Vasilit tha nder te tjera kur u pyet per levizjen e Ben Blushit dhe ndarjen me Edi Ramen se “Blushi nuk eshte Rilindas, porse nje majtist i thekur. Nuk them se eshte komunist, por eshte krejt i majte”.

Nder te tjera Berisha lavderoi ish-kryeministrin Nano si liberal ne drejtimin e PS-se dhe si njeri qe dorezon pushtetin kur e humb. Ne drejtim te Edi Rames leshoi akuza te forta.