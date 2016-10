Vlorë, konflikt mes fqinjëve, vritet me thikë një person

Një konflikt me fqinjëve ka përfunduar me një person të vdekur në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur në orët e mbrëmjes së sotme, në fshatin Ploç. Burime nga policia bëjnë me dije se shtetasi Mystehak Selimaj, 54 vjeç ka goditur me thikë fqinjin e tij, I.K, 57 vjeç i cili ka humbur jetën rrugës për në spital.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit