“Era Jote”, kënga e veçantë e Shkëlqim Berberit (VIDEO)

Çdo ditë tregu muzikor nxjerr emra të rinjsh që kërkojnë të jenë pjesë e muzikës, të kenë fancat e tyre dhe muzika e tyre të jetë hit. Një emër i veçantë por me kuptim ka prezantuar së fundmi projektin e parë muzikor me titull, “Era Jote”.

Ai është Shkëlqim Berberi, një artist i ri shqiptar nga Kosova i cili sapo ka lancuar këngën e parë, e cila po pëlqehet shumë nga publiku.

I krahasuar nga pamja si Justin Bieber, Shkëlqimi ka bashkëpunar me emrat më në zë të tregut këngën e tij. Me tekst nga Lyrical Son, e me muzikë nga Lurro, i kanë dhënë një dimension të veçantë këngës.

Ndërsa për videoklipin u përkujdes Kompania “Swart”, e që u realizua në disa vende të Shqipërisë. Duke parë vëren re një nuancë artisit, kjo pasi Shkëlqimi studion në Akademinë e Arteve, e cila po i sjell dhe një ndihmë edhe në karrierën si këngëtar.

Parë reagimet në rrjetet sociale, deri më tani këngëtari po ecën mirë me suksesin.