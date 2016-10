Denoncoi pacientët me alergji nga kanabisi, policia nis hetimet ndaj mjekut Mhill Gecaj

Mjeku Mhill Ggeca, që denoncoi rastet e alergjive tek punonjësit e kanabisit në Tiranë, ka qëndruar për disa orë në Komisariatin Nr.5, ku është pyetur në lidhje me statusin e tij në “Facebook”, që shkaktoi reagime të shumta.

Ndërkohë, policia ka kërkuar të marrë edhe deklarimet e pacientes, foton e së cilës e publikoi mjeku në rrjetin social, por rezultoi se ajo nuk banonte në Tiranë.

Mjeku Mhill Gecaj publikoi edhe bisedën me pacienten e tij, e cila i ka rrëfyer se merrej me përpunimin e hashashit në Tiranë. Doktori deklaroi se vendi ku ndodh përpunimi nuk është larg në malësitë e Tiranës, por 3 km në vijë ajrore nga qendra.

“Para dy ditësh me vjen një paciente me një dermatit Alergjik! Duke e pyetur për sëmundjen në anamneze e sipër më thotë ‘punoj në lule’. Çfarë lulesh i thashë?

‘Po në lule o doktor në lule a bar si thonë, si gjithë të tjerët’- tha- nga 12 orë’. ‘Për të nxjerrë bukën e gojës!’ T’ju them të drejtën në fillim nuk e kuptova! ‘Po në përpunim të hashashit o doktor’ tha! Dhe kjo nuk punonte larg jo, në territorin e Bashkisë Tiranë, se mos kujtoni larg në Shëngjergj apo diku larg, jo jo afër 3 km në vijë ajrore nga qendra e Tiranës. Imagjinoni që ky popull e shikon të ardhmen e punësimit veç tek kanabisi e droga! Në vend të punishteve të frutave të prodhimeve bujqësore e blegtorale tek fabrikat apo resortet turistike etj etj!”, shkruan mjeku.

Njoftimi i policisë

Në njoftimin e policisë, thuhet se është proceduar në gjendje të lirë një mjek i cili ka publikuar të dhëna të pacientëve në kundërshtim me urdhrin e mjekut dhe detyrën e tij si dhe mosdhënie informacioni.

“Më datë 03.10.2016, Specialistët e Komisariatit të Policisë nr. 5, proceduan në gjendje të lirë të shtetasin M.G. 48 vjeç, banues në Tiranë, me detyrë mjek në qendrën shëndetësore Kamëz. Procedimi i këtij shtetasi ka nisur pasi ka publikuar të dhëna të pacientëve në kundërshtim me urdhrin e mjekut dhe detyrën e tij si dhe nuk ka dhënë informacion tek organet kompetente mbi mjekimin e shtetases F. I. Sipas deklarimeve te mjekut, pacientja dyshohet të ketë marrë dëmtime gjate kultivimit te bimes narkotike Cannabis Sattiva. Shtetasi M.G., në faqen e tij të “Facebook” ka publikuar rastin e mjekimit duke pretenduar se pacientja ka pësuar efekte anësore nga kultivimi i bimëve narkotike. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se në datë 24.09.2016, rreth orës 18:00, në qendrën shëndetësore Kamëz, është paraqitur dhe ka marrë mjekim, e sëmurë me alergji shtetasja F. I. Po punohet për gjetjen e kësaj shtetaseje dhe sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarjeje. Materialet proceduriale i’u kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së parë Tiranë, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”“, njofton policia.