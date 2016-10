Sondazhet tregojnë Hillary Clintonin në avantazh

Sipas “RealClear Politics”, Hillary Clinton radhitet tashmë në nivel kombëtar me 3% më shumë pikë se sa Donald Trump.

Anketimi, që u publikua nga rrjeti “Fox News”, u zhvillua gjatë një hapësire kohore tre-ditore, pas debatit të zhvilluar ditën e hënë.

Clinton vlerësohet me 43% përballë Trump me 40%. Kjo është një rritje me 1% krahasuar me një sondazh pararendës që “Fox News” pati zhvilluar përpara debatit, në mesin e muajit shtator.

Një tjetër sondazh tregon se shumica e personave që mbështesin kandidatë të partive të treta, nuk janë ende të përkushtuar plotësisht ndaj tyre, duke sugjeruar kështu mundësinë e zhvendosjes drejt kandidatëve Clinton dhe Trump dhe për rrjedhojë edhe mundësinë e ndryshimit të dinamikave të garës.

Anketimi i kryer nga “Associated Press-GfK” tregon se 70% e mbështetësve të kandidatëve të tretë mund të ndryshojnë mendim. Votuesit e pavendosur janë të ndarë pothuajse njëlloj ndërmjet Trump dhe Clinton.

Me vetëm 5 javë që mbesin nga votimet e datës 8 nëntor, kandidatët presidencialë po i afrohen fundit të një fushate rraskapitëse./tvklan.al