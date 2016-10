Mimoza Hafizi flet për përplasjen me Ramën

Deputetja e Partisë Socialiste, Mimoza Hafizi ka reaguar pas përplasjes që ajo pati me kryeministrin Edi Rama ditën e enjte në parlament, ku po diskutohej ligji i importimit të plehrave në vendin tonë.

Hafizi, e cila kohët e fundit ka qenë kritike ndaj Ramës, shprehet se në seancën e të enjtes së kaluar ajo hapi një debat qytetar dhe profesional në lidhje me importin e mbetjeve, por mori mbrapsht reagimin harbut të kryeministrit.

Po citojmë statusin e plotë të deputetes në rrjetet sociale:

Miq, Ķëto ditë kam pasë shume komunikime nga të njohur e të panjohur, të cilët kanë ndjekur në media reagimin harbut të kryeministrit ndaj meje, në sallën e parlamentit, të ejten e kaluar. Reagim për një debat shumë qytetar dhe profesional që unë hapa në lidhje me importin e mbetjeve.

Nje student ekselence më shkruan: “Lëre mediokritetin të ngazëllehet në injorancën e vet! “