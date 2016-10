Bleona sharje fansave

Bleona Qereti është e ftuara e sotme në emisionin “Xing” të Ermal Mamaqit. Në intron e publikuar nga ky i fundit, Bleona shfaqet duke sharë një komentues, i cili e kishte fyer në një foto me Ermalin. “Atë motrën, nonën, komshiet ku t’i kesh”, i thotë Bleona para kamerave komentuesit. Më pas ajo ka shpërthyer ndaj një faqeje online, që e ka akuzuar se ka kopjuar veshjen.

“O “Kar- Lagerfelda” qe keni #vipatebllokut #variteneqen: Kostumi qe kam veshur sot tek @ermalmamaqiofficial eshte @laperlalingerie . Te njetin kostum ka @jlo dhe gjithashtu @nickiminaj me ngjyre te zeze … duke qene qe ne me shume se nje rast une kam veshur te njejtat veshje me dy artistet e tjera ( 90% te rasteve 2-3 muaj perpara tyre) se mos ju shkon mendja ju per ndonje gje positive – si psh : “ndoshta kane te njetin stilist…..” apo ndoshta punojne me te njetet njerez”….apo akoma me thjeshte: qe ne rastin konkret #laperla nuk ka bere vetem 3 kostume nga kjo seri, vetem per ne te treja, po ka bere me mijera per te gjithe ata qe kane mundesine ta blejne….”, shkruan ajo.