Basha: Ed mashtruesi po i trajton qytetarët si budallenjë

Pas video-konferences së javës së Kryministrit Edi Rama ka reaguar kreu i PD-së, Lulzim Basha. Në një deklaratë për mediat, Basha e cilëson kreun e qeverisë si mashtues.

Basha thotë se Rama po i trajton qytetarët e vendit si budallenj.

Deklrata e plotë e kreut të PD:

Ed Mashtrusi beri sot mashtrimin e rradhes. Ne monologun qe xhiron vete ju tha qytetareve se ligji i plehrave eshte i mire por ju jeni budallenj.

3 vjet me pare ju premtoi shqiptareve se kurre nuk do te lejonte mbetjet e huaja ne vend. Tani qe po i mbaron mandati, tinezisht, pa transparence kaloi ligjin qe i hap rruge Mafias te sjelle helmet e Europes ne Shqiperi.

Ne keto 3 vite nuk prodhoi gje tjeter vec varferi, eksod, krim dhe droge. Tani do ta mbushe vendin me helmet dhe plehrat e botes. Shqiperia pa Edi Ramen eshte Shqiperia pa plehra. #Shqiperia me mire pa Edi Ramen.