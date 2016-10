2 mijë lekë policit për të shmangur gjobën, në pranga 27-vjeçari

I ofron ryshfet punonjësit të policisë rrugore për të shmangur masën administrative për shkeljen e bërë, por arrestohet në flagrancë për “mitdhënie”.

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Korrupsionit në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, arrestuan në flagrancë shtetasin:

– Emiljano Dervishi, 27 vjeç, banues në Tiranë.

Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi tek mbikalimi i liqenit , duke udhëtuar me mjetin tip “Volkswagen”, me targë AA 787 NO, i ka ofruar 2.000 lekë punonjësit të policisë së qarkullimit rrugor për ta falur për shkeljen e bërë, për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë për veprën penale “Korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike” parashikuar nga Neni 244 i Kodit Penal.