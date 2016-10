Veliaj ka një mesazh për shoqërinë civile: Po pastrojmë plehrat e protestës suaj

Kreu i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka komentuar në një mënyrë origjinale protestën e shoqatave kundër importit të mbetjeve.

“Respekt per protestat! Por akoma me shumë respekt per ata qe pastrojnë dite te shtune plehrat e hedhura nga protesta qe pretendon pasterti!”,- shkruan kreu i Bashkisë së Tiranës në një postim të Twitter.