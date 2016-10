Qyteti i vogël italian që kopjon Veliajn, publikon fotot e ndotësve

Olbia, një qytet me 58 mijë banorë në lokalitetin e Sardenjas ka aplikuar idenë e fotografimit të kujtdo që ndot hapësirat publike dhe më pas i shpërndan ato në rrjete sociale dhe në vend të reklamave. Kjo ide është aplikuar kohë më parë edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili përmes tabelave të vendosura pranë urave, paralajmëronte këdo që urinonte në hapësira publike se imazhet e tyre do të përfundonin në rrjete sociale nëse do të ndotnin aty.

Me sa duket, kjo ide është aplikuar edhe nga qyteti i vogël italian, i cili prej kohësh kishte probleme me personat që hidhnin mbeturinat jashtë koshave të plehrave. Kërcënimi që vjen nga zyrtarët e kësaj komune është: “Kush kapet duke hedhur plehrat jashtë vendeve të caktuara, krahas pagesës, fotoja e tyre do të publikohet në të gjitha vendet ku lejohet vendosja e reklamave”.

Në një artikull të publikuar në gazetën “La Republica”, bëhet e ditur se nga dita e djeshme në këtë qytet po qarkullon edhe një makinë që deri dje përdorej për reklamimin e produkteve apo evente të ndryshme dhe tashmë shërben për të publikuar fotot e personave që hedhin mbeturinat jo në vende të caktuara. Duket se kjo mënyrë ka dhënë efektet e saj, pasi qyteti është një destinacion turistik.