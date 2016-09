PS mbledh sot paradite Asamblenë Kombëtare

Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste do të mblidhet paraditen e sotme ndërsa do të miratihë një sërë vendimesh mes tyre dhe kuotizacionin e anëtarësisë së partisë për vitin 2016

Asambleja e Partisë Socialiste do të miratojë ndër të tjera dhe rregulloren e Sekretariatit Ekzekutiv.

Asambleja nis punimet me fjalën e kryeministrit Rama dhe më pas me diskutimin dhe miratimin e pr/rregulloreve në zbatim të Statutit të Partisë

Rregullore: Mbi organizimin e funksionimin e Asamblesë Kombëtare të PS;

Rregullore: Sekretariati Ekzekutiv i Partisë Socialiste;

Rregullore: Komisioni i Garancive Statutore dhe Etikës;

Rregullore: Kryefinancieri, financierët dhe Këshilli i Mbikëqyrjes Financiare;

Rregullore: Për votëbesimin në parti;

Rregullore: Dokumentacioni në parti dhe administrimi i tij:

Manuali i Organizimit Elektoral të PS;

Kodi i Zgjedhjeve në Parti;

Kodi i Etikës në Parti;

Vendim: Për kuotizacionin e anëtarësisë së partisë për vitin 2016;

Vendimi/Rregullorja përcakton përgjegjësitë e 8 sekretarëve