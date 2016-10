NYT: Kerry i “frustruar” për çështjen e Sirisë

Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry pranon se është “frustruar” pasi ka humbur argumentin me Shtëpinë e Bardhë për të mbështetur përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës në Siri, me kërcënimin e përdorimit të forcave ushtarake amerikane, ka raportuar më 30 shtator, New York Times.

Gazeta ka thënë se posedon audio-incizime, që zgjasin 40 minuta, të diskutimit në mes të Kerry-t dhe grupit sirian kundër regjimit dhe Misionit Holandez në OKB. Ky diskutim ishte zhvilluar më 22 shtator.

Në diskutime janë të përfshirë 22 pjesëmarrës përfshirë këtu edhe përfaqësuesit e katër grupeve që ofrojnë shërbime të shpëtimit, të edukimit dhe shërbime mjekësore në zonat e kontrolluara nga rebelët në Siri si dhe diplomatë nga tre apo katër shtete.

Takimi ishte zhvilluar disa ditë pasi marrëveshja e armëpushimit për Sirinë të prishej.

Gazeta The Times thotë se Kerry në vazhdimësi është ankuar se diplomacia e tij nuk është mbështetur nga forcat ushtarake.

“Mendoj se ju shikoni në tre-katër njerëz në administratë të cilët kanë argumentuar për përdorimin e forcës dhe unë e kam humbur këtë argumet”, citohet të ketë thënë Kerry në këto audio-incizime.

“Ne po tentojmë që të shtyjmë përpara këtë çështje me diplomaci dhe unë e kuptoj se kjo është frustruese. Askush nuk është më i frustruar se sa ne”, ka thënë Kerry.

Incizimi është bërë nga një pjesëmarrës i këtij takimi, i cili nuk është sirian, ka thënë gazeta, duke shtuar se disa prej pjesëmarrësve kanë konfirmuar autetincitetin e këtij incizimi.

Gjerësisht është raportuar se Kerry e ka shtyrë presidentin Barack Obama që të ndërmarrë hapa më të fuqishëm në Siri, me qëllim që të detyrojnë presidentin Assad t’i jap fund konfliktit.

Por diplomatët në Uashington ka qenë të kujdesshëm që të paraqesin në publik një front të bashkuar me Shtëpinë e Bardhë, veçanërisht pasi janë bërë përpjekje për ripërtrirjen e bisedimeve të paqes në mes palëve ndërluftuese.

The Times ka thënë se disa njerëz brenda këtij takimi i kanë thënë Kerryt se disa gjëra që ai ka thënë janë në kontraditë me politikën e SHBA-së. Ata kanë shprehur frustrimin se SHBA është e fokusuar në luftimin e grupit militant Shteti Islamik dhe jo kundër Assadit dhe aleatëve të tij.

Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, John Kirby nuk ka komentuar këto incizime duke thënë se ato janë pjesë e bisedave private.-REL