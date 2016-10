Berisha: Kjo ishte protesta më e madhe e shoqërisë civile

Ish-kryeministri Sali Berisha ka komentuar sot protestën e organizuar kundër importit të mbetjeve. Në një status në Facebook, ai thtoë se kjo është protesta më e madhe e organizuar nga shoqëria civile.

“Proteste madheshtore e shoqerise civile kunder plehrave te Edi Rames!

Te dashur miq, mijera qytetare te te gjitha moshave dhe bindjeve politike mbushen bulevardin Deshmoret e Kombit dhe protestojne per mbrojtjen e jetes, shendetit, mjedisit dhe dinjitetit te tyre dhe mbare shqiptareve nga plehrat, helmet dhe mashtrimet e Edi Rames.

Kjo ishte protesta me e madhe e shoqerise civile ne 25 vite organizuar me thirrjen e pare!

Edi Rama, qe tani po quhet ne rrjetet sociale ne mbare boten Pleh-Man, njeriu i plehut, i tronditur deri ne palce beri gjithcka qe t’u mbylle ekranet protestuesve por deshtoi! Dhe nje here thirrja ime per te gjithe qytetaret eshte: te mbeshtesim protesten e shoqerise civile si deshmi e pergjegjesise tone qytetare sepse ajo po mbron jeten, shendetin, mjedisin, dinjitetin e secilit prej nesh.

Urimet me te perzemerta organizatoreve dhe pjesmarresve per protesten me madheshtore, me thirrje te pare, e shoqerise civile ne historine e vendit! Urimeeee! Sb”,- shkruan Berisha.