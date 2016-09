Tokio 2020: 1,5 miliarde dollare per stadiumin e ri olimpik

Qeveria japoneze ka miratuar shumen e 1,5 miliarde dollareve per financimin e ndertimit te stadiumit te ri olimpik, qe do te prese Olimpiaden e Tokios 2020.

Pritet qe punimet per ndertimin e stadiumit te ri te nisin ne muajin dhjetor, ndersa gjithcka do te jete gati me perfundimin e tyre ne vitin 2019.

Projekti i pare per stadiumin olimpik u prezantua para nje viti, realizuar nga arkitektja Zaha Hadid, por ai nuk u miratua nga keshilli japonez i sporteve per aresye te kostos se larte (rreth 2,65 miliarde dollare).