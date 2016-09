Spiropali i përgjigjet Blushit në vend të Ramës: Një shkrimtar që nuk po riciklohet dot

Pas letrës së Blushit të publikuar sot, ka reaguar edhe sekretarja për Rininë, njëherësh zëdhënëse e kryesisë së PS dhe ish-drejtore e Doganave, Elisa Spiropali.

Spiropali në një postim në Facebook, teksa publikon letrën e Blushit e quan atë një shkrimtar që po tretet nga inati e që nuk po riciklohet dot.

Ja postimi i plotë i Spiropalit në Facebook:

“Qese ekologjike Blushit për pazar

Letër e hapur e kotë për një shkrimtar që po tretet kot më kot nga inati se nuk po riciklohet dot.

Ti që shkruan për ligjet, po nuk lexon asnjë nen; Ti që flet po nuk dëgjon; Ti që prodhon rima pa kuptim dhe pa qëllim; Ti që u qan hallin njerezve që s’di t’iu japësh as dorën; Ti që e do Shqipërinë vetëm si maskë për mungesën tënde të dashurisë për të; Ti që merresh me ekonominë në tribunë se nuk bëre dot ekonomi për vete në tryezën e qeverisë; Ti që ke qenë tre herë ministër dhe bëre tre vrima në ujë; Ti që parimet i ke armë për interesat e tua krejt personale; Ti që reciton broçkulla si të Lulit se mendon se shqiptarët nuk meritojne respekt, po vetëm manipulim; Ti që di të bësh vetëm sherr se s’di të ujisësh asgjë etj. Ti je kazani i ambicies tënde që nuk përputhet me paaftësinë tënde!

Kam vite që s’të dëgjoj asnjë ide origjinale dhe më ka ardhur sinqerisht keq kur bëre thirrje të shkruhen emrat e kolegëve nëpër kazanë duke u shitur si origjinal. Sepse unë e mbaj mend mire, kur protestoja kundër firmës tënde si ministër i Nanos, që emri yt u shkrua nëpër kazanë sepse ishe ti që firmose vendimin famëkeq të asaj qeverie për të ndërtuar katër furra gjigande për djegien e plehrave të kamorres italiane.

Dhe kurajo të madhe ke sot kur ajo kompani që i dhe firmën kërkon 400 milionë euro nga shteti shqiptar pse nuk solli dot plehrat në Shqipëri, zotrote kap flamurin e ekologjistit për të dalë nga partia, ku more çfare munde dhe kurrë nuk u mor vesh çfarë dhe!

Riciklim të mbarë Blush, sot ke qenë më në fund i vërtetë në paaftësinë tënde për të qenë sadopak solidar në një parti ku përfaqsove vetëm egoizmin tënd plastik”.

Lexoni dhe letrën e Blushit: