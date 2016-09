Rusia një vend i veçantë?

Shumë rusë besojnë se Rusia me politikën e saj të tanishme është në rrugë të drejtë.Putini u ka dhënë rusëve pas rënies së Bashkimit Sovjetik madhështinë e tyre të dikurshme. Kështu besojnë shumë në Rusi.

Ndër ata që mendojnë kështu bën pjesë edhe piktori Nikas Safronov apo miliarderi dhe ish-politikani, Alexander Lebedev.

Piktori Nikas Safronov, i cili pikturon portrete politikanësh dhe oligarkësh thotë se “Politikanët janë si pëllumbat. Kur janë poshtë, të vijnë nga pas. Kur vijnë në pushtet të dhjesin mbi kokë. ” Por sipas tij “Putini bën gjëra që askush nuk ka guxuar para tij. Përveç Jezu Krishtit ndoshta.” Ai thekson se për Putinin ka respekt të madh.”

Alexander Lebedev, i cili si shumë super të pasur në Rusi e ka siguruar pjesën e tij të perandorinë sovjetike. Ai ka ka fituar miliona me letra me vlerë, pasuri të patundshme dhe në telekomunikacion. Lebedev thotë: “Një demokraci në tokë të papjekur është shumë më e rrezikshme se sa demokracia e cunguar që kemi ne.” Megjithatë biznesmeni mendon se Rusia duhet të ndryshojë.

Sipas tij Rritja e ekonomisë ruse mund të vijë, vetëm kur më në fund të jenë krijuar kushtet për këtë. “Fabrikat e Rusisë kanë ngecur rrugës, sepse nuk kishte të holla për to. Pati vjedhje”

Thellohet hendeku mes të pasurve dhe të varfërve

Ekonomia e Rusisë është e dobët. Për shkak të çmimeve të ulëta të naftës dhe sanksioneve perëndimore. Shteti shpenzon gjithnjë e më pak për qytetarët e tij. Hendeku mes të pasurve dhe të varfërve po rritet.

Por Moska shkëlqen. Çmimet e pronave aty janë në rritje. Kjo zonë në të ashtuquajturat liqenet e patriarkut është po aq e shtrenjtë sa në zonat më të mira në Londër apo Nju-Jork. Përfituesit e Rusisë, elitat e saj jetojnë këtu. Dhe super të pasurit i harxhojnë me qejf paratë e tyre.

Vlerësim për Putinin

Safronovi konsiderohet si piktor i oborit dhe mik i oligarkëve, apo i ministrave dhe i Putinit. Ai ka një vilë me vlerë rreth 40 milionë dollarë, që gjendet afër Kremlinit. Sipas tij “Putini është profesionist, burrë patriot. Një njeri që më duket interesant dhe e respektoj. ”

Kurse Alexander Lebedev konsiderohet si kritikues i moderuar i Putinit. Miliarderi financon gazetën kritike ndaj qeverië Novaya Gazeta dhe ishte një herë madje edhe vetë depute në parlamentin rus. Sot Lebedevi zbulon raste korrupsioni. Po ai nuk e kritikon personalisht Presidentin dhe marrëdhënien e tij me oligarkët.

“Unë nuk dua të marr anën e oligarkëve për arsye morale. Ata i kanë fituar paratë e tyre nëpërmjet privatizimeve të paligjshme. Këtë unë e di më mirë se kushdo tjetër. Hetimet e mia lidheshin personalisht me Putinin. Ai nuk ka vënë para mënjanë. Sigurisht, ai ka një numër rezidencash, makinash të shtrenjta, aeroplanësh e kështu me radhë që i takojnë. Por për të këto nuk kanë shumë rëndësi, mendoj unë. Ai mund të flejë pa problem edhe në çadër” – thotë Lebedevi.

“Perëndimi e përdor Rusinë si gogol. Por kjo është gabim. Rusia mbetet një pjesë e rëndësishme e kësaj bote. Pa Rusinë nuk ka Gjermani. As Poloni dhe as Evropë. Bota nuk mund të ekzistojë pa Rusinë. Ashtu si bota nuk mund të ekzistojë edhe pa bletët. Edhe pse ato herë pas here kafshojnë. ” – thotë piktori Safronov.

Edhe Lebedev beson se Rusia me politikën e saj të tanishme është në rrugë të drejtë: “Shumë probleme që paskësh Rusia sot, janë vetëm trillime. Kulmi i krizës u arrit. Ne kemi ndryshuar.”

Besim në të ardhmen e Rusisë kanë shumë njerëz që i takojnë brezit të Putinit. Ata thuajse nuk shprehin asnjë kritikë. Rusia është sipas tyre një vend të veçantë, për të cilën duhet të aplikohen standarde të posaçme.

“Rusia është e pathyeshme. Ajo nuk do të bëhet as komuniste, as evropiane. Rusia ka jetuar gjithmonë sipas ligjeve të saj. Dhe ka ndjekur rrugën e e vet të veçantë. ” – thotë Nikas Safronov.

Por vetëm kush ka para mund të jetojë në një Rusi të vetën të artë. Dhe shpreson se ajo do të mbetet si është.-DW