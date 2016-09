PS: Procesi elektronik i pamundur

Gjasat qe ne zgjedhjet e ardhshme politike te qershorit 2017, te zbatohet votimi dhe numërimi elektronik ne te gjithë vendin, kusht i vendosur nga opozita, janë zero.

Taulant Balla, bashkëkryetari socialist i Komisionit te Reformës Zgjedhore, tha se edhe pse kjo ka qene një kërkese e hershme e vetë të majtëve, e vetmja mundësi është zbatimi i nje projekt pilot per numërimin elektronik.

Zyrtari socialist i beri deklaratat gjate nje tryeze per reformën zgjedhore. Dy ish-Presidentet Moisiu dhe Topi, evidentuan problematiken qe ka shoqëruar kete reforme.

Vetëm dy dite me pare, komisioni pergjegjes per rishikimin e Kodit Zgjedhor rinisi punën, duke vendosur fundin e ketij viti, si afat per përfundimin e kësaj reforme.