PPE: Jo kriminelë në listat zgjedhore, në 2017-ën

Sekretari për Marrëdhëniet me Jashtë të Partisë Popullore Europiane, Patrick Voller ka shprehur shqetësimin për luftën ndaj korrupsionit dhe kriminalitetin në vend dhe për këtë ka adresuar gishtin ndaj qeverisë.

Duke folur në aktivitetin për Akademinë Politike të PD, Voller theksoi se zgjedhjet e vitit 2017 duhet të jenë të demokratike, pa persona me precedentë penalë në listat zgjedhore, duke i kërkuar Qeverisë që të punojë në këtë drejtim dhe të garantojë mbarëvajtjen e këtyre zgjedhjeve.

Duke folur në emër të PPE, Patrick Voller u shpreh se shpreson që prej vitit 2017 vendi të drejtohet nga kryetari i PD Lulzim Basha.

Fjala e plotë e sekretarit për Marrëdhëniet me Jashtë të PPE:

Së pari do të doja t’u falenderoja për ftesën për të qënë i pranishëm në krijimin e kësaj akademie dhe me duket një ide e mirë. Kur u nisa sot herët në mëngjes nga Brukseli për të shkuar në aeroport, po mendoja se kur kisha qënë për herë të fundit në Shqipëri. M’u rikthye në kujtesë që kanë kaluar më shumë se 7 vite. Kam qënë në vitin 2009 kur isha folës në Forumin e Kras Montana së bashku me kryeministrin e atëhershëm, Sali Berisha, me temën e hyrjes së Shqipërisë në NATO dhe investimet e huaja.

Viti 2009 ka qënë një vit shumë i sukseshëm me anëtarësimin e Shqipërisë në NATO dhe gjithashtu, me nisjen e kandidimit të Shqipërisë në BE. E kam theksuar atëhere dhe e ritheksoj që në atë kohë, ka qënë Partia Demokratike me z.Berisha që e futi vendin në shinat e duhur dhe arriti suksese. Në atë panel ne diskutuam së bashku me z.Lulzim Basha, në atë kohë Ministër i Jashtëm, për tema të rëndësishme për vendin si, anëtarësimi i Shqipërisë në NATO, zhvillimi ekonomik dhe siguria.

Dhe sot pas 7 vitesh pyes veten si kanë ndryshuar gjerat dhe jo gjithmonë pozitivisht dhe përgjegjësi për këtë mban maxhoranca e sotme. Në këtë pike, bëhet shumë i rëndësishëm roli i PD për të plotësuar dhe rregulluar ato gabime, sidomos për të mbështetur luftën kundër korrupsionit dhe drogës dhe gjithashtu për t’i dhënë fund keqqeverisjes. Një rol të rëndësishëm këtu luan rinia e partisë por kësaj pike do i kthehem më vonë.

Në vitin 2014, Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për në BE, ndërsa në fund të 2015, u arrit që të miratohej edhe Ligji i Dekriminalizimit dhe mund të themi me plot gojën që ligji erdhi pas përpjekjeve shumë të mëdha të z.Lulzim Basha dhe mund të quhet si foshnja e tij. Mirëpo, kjo foshnjë ka nevojë të rritet, të ushqehet dhe të edukohet dhe pikërisht kjo është arsyeja që ne jemi këtu që të mos ngelet në letër por të zbatohet.

Më kujtohen akoma me hollësi debatet që janë zhvilluar në verë për reformën në drejtësi dhe për të mbetur në gjuhën e metaforave, do të thoja që edhe kjo reformë është një foshnje dhe shpresojmë që ajo të mos vijë në jete me anë të një lindje të vështirë.

Në deklaratën për shtyp, që presidenti i PPE, Jozef Daul bëri së fundmi, vlerësoi rolin e luajtur nga Partia Demokratike dhe veçanërishtlidershipin e treguar nga kryetari i saj Lulzim Basha. Sërish, falë bashkëpunimit konstruktiv të opozitës vendi arriti të bëjë një hap përpara. Dhe ne si PPE e vlerësojmë gjithnjë e më tepër që kjo reformë do të vihet në jetë vetëm me mbështetjen e opozitës dhe kjo është pikërisht ajo që presin qytetarët. Ajo që them është një apel për Partinë Demokratke që këtë proces ta ndjekë në vijimësi. Vetëm kur këto reforma të zbatohen, skuadra e Lulzimit dhe ne të gjithë bashkë, do të arrijmë ato suksese që duam.

Siç e thotë edhe kryetari ynë z.Daul, i cili e thekson këtë që; Shqipëria do të ecë përpara vetëm nëse luftohet më mirë korrupsioni, vetëm nëse ngrihet një sistem drejtësie i pavarur dhe vetëm nëse punohet vetëm për shtetin e së drejtës.

Mirëpo, në këto drejtime ne shohim shumë mangësi nga qeveria aktuale dhe shpresojmë që me zgjedhjet e 2017 do të kemi kthesën e nevojshme, dhe të kemi në krye të vendit dhe qeverisë z.Lulzim Basha.

Vetëm nëse përmbushen këto tre kritere do të kemi një të ardhme më të mirë dhe vetëm në këtë drejtim rinia do të kërkojë të qendrojë në vendin e saj, dhe në këtë mënyrë ne do të arrijmë pritshmëritë që të kemi edhe punë më të mira. Mirëpo, derisa të arrijmë atje duhet të punojmë shumë dhe puna duhet të fillojë sot në këtë moment.

Për këtë arsye, i jemi mirënjohës Fonacionit Konrad Adenauer i cili e ka mbështetur në mënyrë aktive këtë proces. Reforma Zgjedhore është një element shumë i rëndësishëm me qëllim që të garantohen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne nuk duam të kemi më kriminelë në lista dhe në këtë drejtim është pikërisht qeveria aktuale që duhet të bëjë punën më të madhe për ta ndrequr. E përsëris edhe njëherë, është detyra e qeverisë që të garantojë zgjedhje të lira, të ndershme dhe të qeta në vitin e ardhshëm.

Por edhe brenda partisë tonë ne duhet të punojmë shumë, të gjejmë energji të reja, të gjejmë gabimet tona nga zgjedhjet e kaluara, duhet të japim shtysë për rritje brenda partisë me qëllim që të shkojmë me sa më shumë energji drejt zgjedhjeve. Pikërtisht, për këtë arsye ne jemi sot këtu dhe kjo është ajo që duhet të arrijmë, të forcojmë sa më shumë strukturat e partisë dhe të ndërtojmë një parti që të jemi të gatshëm për të shkuar me sukses në zgjedhjet e vitit 2017.

Mbi 90% e popullsisë dëshiron që të ketë rezultate dhe reforma konkrete dhe PD duhet të japë në këtë drejtim përgjigjet e duhura dhe të gjejë gjuhën e duhur. Nga ana tjetër, ato suksese të PD duhen përcjellë dhe komunikuar më tej. Në këtë pikë rinia luan një rol shumë të rëndësishëm.

Pas vendimit të Britanisë së Madhe për të dalë nga BE, normalisht situata brenda BE ishte e vështirë. Por nuk duhet që BE të mbetet në gjendje shoku, pas kësaj që ndodhi sepse, një nga detyrat është të vijojë të punojë për zgjerimin e BE dhe këtë ta bëjë për qëllime ekonomike, politike dhe të sigurisë. Dhe partia që angazhohet më tepër për zgjerimin e BE-së është pikërisht PPE dhe BE nuk duhet të plogështohet para procesit të zgjerimit.

Për këtë, ne luftojmë gjithmonë, por ana tjetër edhe Shqipëria duhet të kryejë detyrat e saj. Tashmë patëm sinjale pozitive në samitin e Parisit në korrik, në kuadër të procesit të Berlinit, dhe u krijua një qendër të rinjsh në Tiranë dhe kjo është një pikë e rëndësishme dhe jo simbolike dhe opozita duhet të luajë një rol shumë domethënës.

Këto janë çështjet që duhet të diskutoj në vijim dhe kur e shoh programin që do kemi për ditët në vijim, them që kemi vënë pikat mbi i.

Faza parazgjedhore do të jetë e nxehtë dhe PD do të duhet të përgatitet për të shkuar me mendjeftohtësi dhe ta drejtojë me objektivitet këtë proces. Vetëm së bashku me të gjitha strukturat e partisë, me deputetët në Kuvend, me rininë, me angazhimin e grave në parti dhe me të gjitha organizatat bija, zgjedhjet mund të fitohen me sukses.

Ajo që na duhet është kthesa brenda partisë dhe më gëzon fakti që dëgjoj që Lulzimi është duke vizituar qytetet në Shqipëri për të folur me bazën.

Në këtë drejtim, më lejoni tu përcjell përshëndetjet e përzemërta të PPE-së për anëtarin tonë, PD: I dashur Lulzim, Europa ka nevojë për ju. Ne jemi një skuadër dhe do tu mbështesim gjithmonë. Jemi krenarë për ju dhe kemi nevojë për ju, por mbi të gjitha është populli shqiptar ai që ka nevojë për ju dhe i ka shpresat tek ju. Le të shfrytëzojmë edhe fuqinë dhe energjinë e freskët që sjell rinia. Vetëm së bashku do të jemi të fortë. Faleminderit.

