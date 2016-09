“Plehrat” – OSBE, Wilton: Duhet bashkëbisedim me qytetarët

Kreu në detyrë i delegacionit të OSBE, Robert Wilton ka deklaruar respekton vendimin e Parlamentit për importin e mbetjeve të riciklueshme. Nga Gjirokastra, Wilton tha se duhet të ketë një bashkëbisedim me qytetarët për të mos krijuar paqetësi mbi ketë ligj.

Në lidhje me reformën në drejtësi, Robert Ëilton tha se duhet të zbatohet. OSBE dhe BE tha diplomat i OSBE janë shprehur qartë se reforma në drejtësi sjell integrimin e vendit në BE.

Deklaratat e ambasadorit Eilton u bënë nga Gjirokastra ku mori pjesë në takimin e dytë për dënimet alternative. Ai tha se në Shqipëri ky shërbim mirëfnksionon prej vitesh dhe ka për qëllim riintegrimin e personave që kryejnë akte të ndryshme kundër ligjit.