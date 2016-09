Google do të çojë Wi-Fi në të gjitha stacionet e botës

Me Google Station, kompania synon të arrijë marrëveshje me qendra tregtare, universitete, kafene, operatorë të telefonisë mobile dhe ofrues interneti, në mënyrë që ky shërbim t’u ofrohet të gjithëve me anë të rrjetit Wi-Fi.

Çdo partner mund të zgjedh t’ua ofrojë këtë shërbim klientëve me pagesë ose falas.

Me pak fjalë, duke se Google ia ka arritur në një projekt që Facebook-u dështoi pak kohë më parë në Indi, pasi autoritetet ia bllokuan lidhjen Free Basics, në emër të neutralitetit të rrjetit.