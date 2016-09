Ish-zëdhënësja e Berishës nxjerr dokumentet për Braçen

Ish-zëdhënësja e ish-kryeministrit Sali Berisha, Erla Mëhilli, ka publikuar në Facebook kërkesat për kompaninë e përpunimit të plehrave në Fier.

Mëhilli i është drejtuar deputetit të Partisë Socialiste, Erjon Braçe, duke pasqyruar me fakte se kompania është rekomanduar nga kryebashkiaku i Fierit në atë kohë, Baftjar Zeqo, me disa letra dërguar disa herë ish-kryeministrit Berisha.

“Meqe kone Bracja po pyeste ne parlament se kush e ka sjelle kete kompanine. Kompania ne fjale ne menyren me kembengulese dhe te perseritur eshte rekomanduar nga Kryetari socialist i Bashkise se Fierit, zoti Baftjar Zeqo, jo me nje por me disa letra drejtuar kryeministrit te atehershem. Zoti Zeqo thekson ne letrat dhe mesazhet e tij se ka mese dy vjet qe bashkepunon ne menyre te suksesshme me kete kompani per realizimin e projektit te saj ne qytetin e Fierit”, shkruan në Facebook Erla Mëhilli, ish-zëdhënësja e ish-Kryeministrit Sali Berisha.