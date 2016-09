Aktorja turke Deniz Barut, shkruan: Të dua babi

Një tjetër aktore e njohur në Turqi tregon origjinën e saj shqiptare:

“Babi im i dashur. Babi im i fortë. Ti sot ke ditëlindjen. Uroj që bashkë të kemi shumë vite plot dashuri dhe shëndet. Të qëndrosh kurdoherë i fortë, kurdoherë me ne, si shqiptar inatçi që je. Të dua babi (e përktheva me Google Translate shpresoj mos të kem gabuar)”, ka shkruar Deniz Barut, krahas fotos së të atit.

Deniz është e njohur në ekranin shqiptar me rolin e bashkëshortes së Tajar Dundar tek filmi ‘Diamante dhe dashuri’.