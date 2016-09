Shqiptari aksidenton kamionin, përplasja shkaktoi “një omletë të vërtetë”

Një maune e ngarkuar me vezë u përplas me mjet tjetër, duke shkaktuar thyerje masive e për pasojë derdhjen në rrugë. Ngjarja ka ndodhur në Itali, e ku mediat italiane e kanë quajtur si “Një omëletë e vërtetë” me vezë ajo çfarë ndodhi paraditen e së martës në një autostradë në Itali.

Shkaqet e aksidentit ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa kamioni i drejtuar nga një 37 vjeçar u përplas me një kamion tjetër të drejtuar nga një 54 vjeçar italian nga Peruxhia. Ai u plagos rëndë.

Thyerja e vezëve ka shkaktuar bllokimin e rrugës.

U desh ndërhyrja e kompanive të pastrimit për të bërë rrugën të kalueshme pas disa orësh.

Ky nuk ishte aksidenti i parë, pasi pak orë më vonë tri makina u përplas midis tyre në autostradën A14 në Faneza.