Qytetari i dërgon Kryeministrit plehrat në zyrë (FOTO/Lajm)

Ligji i importimit të mbetjeve tashmë i miratuar në Parlament, por vazhdon të ketë debat. Një qytetar, i ka lënë në anë të godinës së Kryeministrisë, shefit të qeverisë Edi Rama dy qese me plehra me një mbishkrim.

Ja çfarë shkruan ai për “Nisma Thurje” në Facebook: Meqe Kryeministri yne do plehra une i mblodha te mijat sot dhe ja cova te zyra. Dhashe kontributin si qytetar i rregullt i vendit. I ftoj te gjithe ta bejne. Le ti cojme plehrat neper institucione meqe u duhen. Nese ai do plehra te cilat i kemi me shumice perse mos ta ndihmojme? Agroni”.