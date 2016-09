PS propozon zgjidhje për emigrantët/ Ja si do mundësohet vota në 2017-n

Komisioni i posaçëm i Reformës Zgjedhore ditën e sotme ka zhvilluar një mbledhje ku janë diskutuar propozimet e mazhorancës dhe opozitës për ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Partia Demokratike propozoi që në zgjedhjet e qershorit 2017 të ketë votim elektronik dhe identifikim biometrik të zgjedhësve. Ndërsa Partia Socialiste propozoi që në zgjedhjet e ardhshme t’u jepet mundësia për pjesëmarrje dhe emigrantëve. Për të gjitha këto propozime, si PD dhe PS u shprehën dakord, shkruan Panorama.

Por, çfarë parashikon propozimi i PS¬-së për votën e emigrantëve? “1/3-ta e shqiptarëve jetojnë jashtë. Duhet ta zgjidhim këtë çështje deri më 20 dhjetor, kur përfundon ky sesion parlamentar”, u shpreh në komision Taulant Balla. Përveç kësaj, deputeti i PS-së foli dhe për ndikimin që kanë emigrantët në ekonominë e vendit pas gjatë vitit 2015 të ardhurat nga remitancat kanë arritur shifrën e 597,1 milion euro. Në propozimin e PS¬-së thuhet se emigrantët mund të votojnë vetëm për zgjedhje parlamentare dhe referendum kombëtar dhe jo për zgjedhje lokale dhe referendum lokal.

“Për të votuar në shtetet ku banojnë shtetasit Shqiptarë duhet të çregjistrohen me kërkesën e tyre individuale nga QV ku janë, dhe duhet të regjistrohen në një listë tjetër të posaçme për zgjedhësit që do të votojnë me postë jashtë shtetit ose në selitë diplomatike për çdo zonë zgjedhore. Procesi i regjistrimit të zgjedhësve duhet të përfundojë minimalisht 5 muaj para ditës së zgjedhjeve”, tha Balla.

Mënyrat të cilat PS propozon për votimin e emigrantëve janë ato me votim të drejtpërdrejtë në selitë diplomatike apo ambiente të tjera të mundshme jashtë vendit si dhe votimi me anë të postës speciale. Votimi me postë speciale garanton votimin e çdo shtetasi shqiptar kudo që ndodhet dhe mund të aplikohet ose bashkë me votimin e drejtpërdrejtë ose si një sistem i veçantë.

Parashikohet që për çdo votues kostoja të jetë 20 euro, shumë e cila do të parapaguhet nga shteti shqiptar në rast se propozimi miratohet.