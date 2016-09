Ngjela: Shitësit e interesit kombëtar shqiptar po shkojnë drejt falimentit

Nga Spartak Ngjela/Bota shqiptare në Ballkan ka filluar të ndyshojë në favor të çeshtjes shqiptare.

Fjalimi që mbajti shqip pardje në Parlamentin e Maqedonisë deputetja Kaltrina Azizi; është një event që tregon se shqiptarët po hyjnë në një fenomen të ri në Ballkan.

E gjithë kjo, sepse, pas spastrimit të politikës shqiptare nga shitësit e korruptuar të interest kombëtar, dhe brenda reformës shqiptaro – amerikane, forca shqiptare në Ballkan do të ndryshoje patjetër në favor të identitetit kombëtar.

Racizmi antishqiptar, që ka qënë aktiv në tre shtete: në Greqi, në Maqedoni dhe në Mal të Zi, tani nuk ka më shans të vijojë. Nga të gjithë shqiptarët në zonë ka filluar të ndihet forca shqiptare në funksion të aleancës amerikano – shqiptare, e cila ndërkohë ka marrë trajtën e një Reforme të rëndësishmë në Shqipëri.

Racizmi antishqiptar në Greqi dhe në Maqedoni ka qënë proverbial, sepse shqiptarët ortodoksë në këto vende nuk janë lejuar që të flasin shqip. Ismail Kadare ka qënë i pari shqiptar që e ka denoncuar në qarqe ndërkombëtare racizmin atishqiptar në Ballkan. Kur bota ta kuptojë realisht këtë terror shekullor antishqiptar, do të habitet, sepse do shohë se, indirekt, edhe politika ndërkombëtare ka rënë brenda në këtë kurth historik të ngritur nga politika e disa shteteve ballkanikë kundër shqiptarëve.

Gjendja po ndryshon. Fjalimi në gjuhën shqipe i deputetes shqiptare, Kaltrina Azizi, në Parlamentin e Maqedonisë, dhe me një shqipe të kulluar e në nivel të lartë intelektual; por edhe fjalimi i deputetit grek Manolis Glezos në Parlamentin e Grqisë, kur deklaroi se “Greqia është një shtet me dy kombësi: grekë dhe shqiptarë”; janë evente që tregojnë fillimin e fermentimit real të botës shqiptare për identitet shqiptar në Ballkan.

Reforma amerikano – shqiptare që po vijon në Shqipëri dhe që do të fshijë të gjithë klasën politike shqiptare të korruptuar dhe që ka shitur interesat kombëtare, do ta potencojë edhe më tej çeshtjen e identietit shqiptar në Ballkan. Shqipëtarët kanë nëvojë sot për një shtet shqiptar te fortë, të drejtë, të pakorruptuar dhe tërësisht europian. Roforma që ka nisur do ta sjellë këtë.

Në Maqedoni, në muajt e fundit, shqiptarët ortodoksë kanë filluar të deklarojnë qënien e tyre shqiptar, dhe po flasin gjuhën shqipe.

Sot u vërteta ajo që kanë thënë rilindasit e mëdhej shqiptarë: “Gjuha Shqipe nuk do të vdesë kurrë”.

Shqiptaret që kanë qënë sivjet me pushime në Greqi, kanë pikasur rtealisht se në Prevezë, në Parga të Grëqisë, si dhe në Igumenicë dhe në Filat, çamët ortodoksë që popullojnë këto qytete, kanë filluar të flasin hapur shqip. Në Greqi, prej dy shekujsh gjuha shqipe ka qënë e mallkuar. Turp historic! Por në fak ka qënë frika e ardhacakëve grekë në Greqi, nga forca e madhe e gjuhës shqipe, që është sot gjuha më e vjetër e Ballkanit.

Reforma amerikano – shqiptare do t’u japë përfundimisht shqiptarëve forcën e tyre historike ne Ballkan. Shqiptarët do të hyjnë si anëtare të Bashkimit Europian me personalitetin e tyre të padiskitueshëm, dhe si populli më i vjetër, dhe populli më i madh i Ballkanit. Taboret korruptive shqiptare, e kanë të pamundur ta ndalojnë këtë ecuri historike. Le të bërtasin broçkullat e tyre kundër reformës shqiptaro – amerikane në progres: gjitçka do të shkojë drejt krijimit të një shteti të drejtë shqiptar që, me patriotizëm, do të mbrojë interesin kombëtar shqiptar. Shitësit e interesit kombëtar shqiptar, pas njëqind vjetësh, po shkojnë drejt falimentit të tyre.