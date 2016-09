Krisiti i LGBT-së sulmon deputeten: Prostitutë politike, Mesila: O legen, ta kthej nga mamaja

Debati për legalizimin e prostitucionit në vend, ka vënë përballë sërisht aktivistit e LGBT-së, Kristi Pinderi dhe deputeten e PDIU-së, Mesila Doda. Me anë të një statusi, Pinderi e quajti Dodën, “prostitutë politike që ushtron prostitucion nga mëngjesi deri në darkë”.

Deputetja nuk ka nguar për tiu kundërpërgjigjur, kjo me gjuhë aspak formale, i është kthyer me një dozë të fortë ofendimesh Pinderit. Mesila Doda nuk i ka kursyer ofendimet ndaj Pinderit, ku e ka cilësuar si ‘legen i vogël’. Në një reagim në profilin e saj në Facebook, ajo i është drejtuar Pinderit duke i thënë se ‘ti je i mjerë pasi se ke dhe s’ke për ta pasur kurrë dashurinë e një gruaje afër vetës’.

Reagimi i Kristi Pinderi

Kam dy probleme ne lidhje me kete debatin per prostitucionin: Problemin e pare e kam me faktin qe flamurin pro legalizimit e mban nje biznesmen i cili e trajton debatin ne kendveshtrimin e shtimit te fitimeve e jo ne kendveshtrimin e tipit: secili ka te drejte te beje cte doje me trupin e vet. 2. Me bezdis fakti qe ne kete vend ne mund te riciklojme politikane si tipi i Mesiles permes te ashtuquajturit mbrojtje te moralit shoqeror. Mesila, e si ajo te gjithe politikanet shqiptare jane njerezit qe ushtrojne prostitucion nga mengjesi deri ne darke, permes favoreve, marreveshjeve e kompromiseve qe bejne me njeri tjetri. E thene ndryshe nje prostitute politike nuk mund te jape mendim se cfare do beje me trupin e vet nje grua apo nje burre

Reagimi i plotë i Dodës:

Po shof fyerje te renda qe Kristi Pinderi ka leshuar ne adrese time sepse kam dale kunder propozimit te legalizimit te prostitucionit…ça te them o legen i vogël… Te ta kthej nga mamaja, nuk e ke dhe nuk dua te ngas ata qe s’jane më, të shaj nga gruaj, nga e dashura as ate se ke… Ti je thjesht i mjerë sepse nuk ke e s’ke per te patur kurre dashurine e nje gruaje afer vetes… Je nje mjeran i vogel. Ty s’te them dot as ta mendosh si ne shtepine tende, se te vjen nje dite femija e te thote kam zgjedhur kete profesionin e prostitutes meqe e futet brenda ligjiit, se as kete ske per ta pasur dot. Sa per zgjedhjet e mia politike i kam bere me ballin lart dhe duke shkuar kunder çdo korrenti te forces o legen.

Nuk kam perfituar kurre as nje gjysem leku pa djerse e pa respektuar ligjin, ne ndryshim me ty qe majmesh me fonde BE e fonde qeverie per diskriminim qe se ke patur kurre. Ku jane fondet e strehes qe more? Sa vete strehuat qe i perzuri familja? Me kto dhe te tjera do merrem shume po shume seriozisht.

Tash edhe nje fjale per kto shoqatat e grave qe preken dhe reagojne kur behet fjala per zonjat ne politike. Une ja dal 100 here, 1000 here vetem, po na e kurseni hipokrizine kinse po mbroni te drejtat e grave e po ndihmoni pranine e tyre ne politike. Ky eshte reagim histerik dhe fyerje e nje gruaje, e nje nene, vetem se po guxon dhe njehere te shkoje kundra rrymes