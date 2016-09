Aksidentet, juristët: Ndryshimet në Kodin Penal, masa drastike (VIDEO)

Ministria e Brendshme ka prezantuar një paketë ndryshimesh në Kodin Penal, sa i takon aksidenteve me pasojë vdekjen, ku parashikohet dënimi me 18 vite burg. Por për juristët kjo është një masë drastike, pasi më parë duhen parë rrethanat e aksidentit dhe shkaqet që e kanë sjellë atë. Avokati Saimir Vishaj u shpreh gjatë një interviste për Report TV se është non sens dënimi me 18 vite burg për një aksident, ndërsa për vrasje dënimin është 10 vite.